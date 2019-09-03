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В отношении руководителей «Тролзы» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Новости / ЧП
В отношении руководителей «Тролзы» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов


Данные противоправные действия выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и СК региона.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, "в период с 2016 года по 2018 год должностные лица завода, заведомо зная о том, что в случае достоверного ведения бухгалтерского учета предприятия и отражения в полном объеме поставок металла от ООО «Лидер», ЗАО «Тролза» должно будет уплачивать крупные суммы налогов в бюджет, решили отражать в бухгалтерском учете ЗАО «Тролза» наряду с реальными поставками ТМЦ, необходимыми для производства троллейбусов, фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер» с уплатой НДС в общей сумме 23 899 005 рублей с целью дальнейшего применения налоговых вычетов в этой сумме по налогу на добавленную стоимость. При этом ООО «Лидер» металл в таких объемах не поставлялся. В нарушение требований п. 2 и п. 6 ст. 169 НК РФ и п. 2 ст. 171 НК РФ, неустановленные должностные лица ЗАО «Тролза» в декларациях по налогу на добавленную стоимость необоснованно заявили в качестве налоговых вычетов суммы налога, указанные в фиктивных счетах-фактурах от ООО «Лидер» и якобы уплаченного в адрес данного контрагента, которое фактически не поставляло металлопродукцию в таких объемах, неуплаченный НДС за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года составил 23 899 005 рублей".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.