Саратовских военных во время переписи населения опросят без использования планшетов

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Как рассказала начальник отдела госстатистики в Саратове Надежда Загуменкина, главным новшеством грядущей переписи станет возможность для населения заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи самостоятельно в интернете на портале Госуслуг.- Мы опробовали эту технологию в 2018 году во время пробной переписи населения, и тогда большая часть населения оценила ее качество положительно, - отметила статистик. - Именно поэтому в преддверии Всероссийской переписи населения нам нужно широко популяризировать этот способ сбора сведений среди всего населения Саратовской области.Надежда Заменкина заявила, что наряду с интернет-переписью переписчики будет осуществлять и поквартирные обходы. Данные этих опросов они будут заносить в планшеты. Однако существует категория людей, которых запрещено опрашивать с участием планшетов. Речь идет о военнослужащих войсковых частей, на территорию которых вход с электронным устройством в настоящее время запрещен.Статистик напомнила сотрудникам администрации о необходимости восстановить указатели с названиями улиц и номерами домов в рамках их района. По ее словам, эта работа во всех населенных пунктах Саратовской области должна быть закончена до 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Саратовстата.