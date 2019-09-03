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В Саратове пройдут прослушивания в студию Табакова

Новости / Культура
В Саратове пройдут прослушивания в студию Табакова


Они пройдут 23 и 30 сентября.

Детская студия имени О.П. Табакова при Саратовском ТЮЗе объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 6 до 14 лет в бесплатные творческие объединения театрального направления «Дебют», «Овация», «Апельсин». Прослушивания состоятся 23 и 30 сентября в Историческом здании ТЮЗа Киселева на Вольской,83 с 16.00 в порядке живой очереди, запись на прослушивание не требуется.

По информации пресс-службы театра, прослушивание проводят руководитель студии, актер и режиссёр ТЮЗа Киселева Алексей Чернышев и занимающиеся с детьми преподаватели-репетиторы. Желающим заниматься в Студии необходимо приготовить три выступления: чтение стихотворения или басни, исполнение песни и пластический номер (танцевальный или сцендвижение).

Детская студия им. О.П. Табакова при ТЮЗе Киселева — это совершенно новый формат работы с творчески одаренными детьми на базе профессионального театра. Помимо групп «Дебют», «Овация» и «Апельсин» в Студии работают еще две авторские группы театрального направления — «Мастерская» под руководством актёра Театра драмы Юрия Кудинова и «Феникс» под руководством артиста театра «Версия» Юлия Риделя.