В Саратове почтят память жертв терактов
Памятное мероприятие пройдет 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в сквере Первой учительницы.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, участниками станут представители ветеранских, военно-патриотических объединений, депутаты, учащиеся кадетских школ, казачьих кадетских классов, педагоги и учащиеся гимназии №4, представители Правительства области, администрации Саратова, Общественной палаты, правоохранительных органов.
Память жертв террористических актов, воинов, погибших при выполнении воинского долга в борьбе с терроризмом, почтят минутой молчания. В память о детях, погибших в трагедии в Беслане, в небо поднимутся 186 белых шаров.