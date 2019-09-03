3 сентября 2019 ВТОРНИК
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20:23 | 02 сентября
Новый сквер в Новосибирске помогли заложить сотрудники филиала «Балтики»
18:40 | 02 сентября
Группа «Мороз Шоу» получила приглашение выступить на премьере нового фильма бондианы
17:17 | 02 сентября
Саратовцев приглашают на литературно-музыкальный вечер «Закружилась в небе осень»
16:30 | 02 сентября
В отношении руководителей «Тролзы» возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов
15:48 | 02 сентября
Саратовских военных во время переписи населения опросят без использования планшетов
14:55 | 02 сентября
В Саратове пройдут прослушивания в студию Табакова
14:03 | 02 сентября
В Саратове почтят память жертв терактов
13:10 | 02 сентября
Жителя Балакова подозревают в краже дорожных знаков
12:22 | 02 сентября
Саратовцев предупреждают о скором прекращении аналогового вещания телеканалов
11:34 | 02 сентября
В Саратове пройдет велопарад «Открытый город»
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В Саратове почтят память жертв терактов

Новости
В Саратове почтят память жертв терактов


Памятное мероприятие пройдет 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в сквере Первой учительницы.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, участниками станут представители ветеранских, военно-патриотических объединений, депутаты, учащиеся кадетских школ, казачьих кадетских классов, педагоги и учащиеся гимназии №4, представители Правительства области, администрации Саратова, Общественной палаты, правоохранительных органов.

Память жертв террористических актов, воинов, погибших при выполнении воинского долга в борьбе с терроризмом, почтят минутой молчания. В память о детях, погибших в трагедии в Беслане, в небо поднимутся 186 белых шаров.