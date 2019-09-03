Жителя Балакова подозревают в краже дорожных знаков
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, четыре дорожных знака были похищены на ул.Минская, полиция получила сообщение об этом 23 июля. Сумма ущерба была оценена в 1600 рублей.
В настоящее время пог подозрению в краже задержан житель Балакова 1973 года рождения, он уже дал признательные показания. Мера пресечения подозреваемому избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.