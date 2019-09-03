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Жителя Балакова подозревают в краже дорожных знаков

Новости / ЧП
Жителя Балакова подозревают в краже дорожных знаков


По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, четыре дорожных знака были похищены на ул.Минская, полиция получила сообщение об этом 23 июля. Сумма ущерба была оценена в 1600 рублей.

В настоящее время пог подозрению в краже задержан житель Балакова 1973 года рождения, он уже дал признательные показания. Мера пресечения подозреваемому избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.