Саратовцев предупреждают о скором прекращении аналогового вещания телеканалов
Полный переход на цифровое вещание в Саратовской области произойдет 14 октября.
По информации министерства промышленности и энергетики области, с декабря 2018 года на территории всех муниципальных образований Саратовской области обеспечивается эфирное вещание 20 общедоступных общероссийских телевизионных каналов и 3 радиоканалов в цифровом качестве. Прием телерадиоканалов для телезрителей бесплатный.
Получить подробную информацию по вопросам настройки цифрового эфирного телевидения можно на сайте, по телефону единого информационного центра 8-800-220-2002, по телефону региональной горячей линии по подготовке Саратовской области к переходу на цифровое вещание и отключению аналогового вещания 8-927-229-7189.