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В Саратове пройдет велопарад «Открытый город»
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В Саратове пройдет велопарад «Открытый город»

Новости
В Саратове пройдет велопарад «Открытый город»


Он состоится 14 сентября в рамках празднования Дня города.

По информации пресс-службы городской администрации, массовый велосипедный заезд стал традиционным для Саратова, с каждым годом количество его участников возрастает. Так, в прошлом году в велопараде приняло участие более тысячи жителей и гостей города.

Общий километраж маршрута составит 16 километров. Участники проедут от ДК "Россия" на 3-ей Дачной до Театральной площади.

Принять участие в велопараде может любой желающий. Для этого необходимо прибыть на стартовую площадку к 09.00, иметь при себе велосипед и хорошее настроение.

По завершению велопарада для всех его участников и зрителей состоится культурная программа на Театральной площади города. По итогам велопарада состоится награждение участников в трех номинациях: «Самый юный участник», «Самый яркий и креативный участник», «Самый необычный велосипед».