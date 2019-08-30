На сцене Старого ТЮЗа - премьера спектакля «Ёженька и нарисованные человечки»

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Постановку готовит команда режиссёра и актёра ТЮЗа Киселёва Артёма Кузина, знакомая саратовским зрителям по постановкам произведений классиков детской литературы — Сельмы Лагерлёф, Антония Погорельского, Даниила Хармса. Пьесу по сказке Александра Шарова «Приключения Еженьки и других нарисованных человечков» специально для театра написала саратовский драматург Мария Соловьёва. Над художественным оформлением спектакля работает художник Софья Злобина, оригинальную музыку к спектаклю создает композитор и актёр театра Михаил Третьяков. За световое решение спектакля отвечает художник по свету ТЮЗа Киселёва Максим Шлыков.На книгах советского писателя Александра Шарова выросло уже не одно поколение читателей. По образованию Александр Шаров был генетиком, свою литературную карьеру он начал с прозы о труде учёных, работал специальным корреспондентом отдела науки газеты «Известия». А с конца 1950-х из под его пера одна за другой выходят замечательные сказки для детей. По сказкам Александра Шарова сняты мультфильмы «Правитель Турропуто» и «Одуванчик», его произведения переведены на венгерский, немецкий, польский языки, язык эсперанто. Особое место в творческом пути Александра Шарова занимает книга «Волшебники приходят к людям» — история литературной сказки и писателей-сказочников. В предисловии к ней писатель Лев Разгон пишет о том, что Шаров наделяет сказочников особенной силой — они «творят волшебство добра: помогают маленькому человеку усвоить веру в правду, любовь, справедливость, надежду».Спектакль Саратовского ТЮЗа «Ёженька и нарисованные человечки» — это яркий творческий эксперимент, вдохновлённый необычными красками и формами больших фантазёров — художников русского авангарда.