В Саратовской области начал работу Центр оценки квалификации в области сварки
В Саратовской области начал работу Центр оценки квалификации в области сварки.
Заместитель министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Михайлова и руководитель Регионального центра национальной системы оценки квалификаций в Саратовской области СГТУ им. Гагарина Ю.А. Сергей Суряпин посетили Центр оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) на базе ООО «Инжиниринговый центр Сварка».
Центр осуществляет аттестационную деятельность в рамках Системы аттестации сварочного производства Ростехнадзора (САСвРостехнадзора), независимую оценку квалификации в области сварки, а также оказывает услуги по другим видам испытаний.
Участники ознакомились с материально-технической базой Центра оценки квалификации (ЦОК) и обсудили вопросы развития Национальной системы оценки квалификаций в Саратовской области и практического внедрения профессиональных стандартов на предприятиях региона.