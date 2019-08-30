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В Саратовской области зафиксирован случай обнаружения амброзии трехраздельной в пробах чечевицы

Новости


В августе 2019 года государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Саратовской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля (в т.ч. досмотра) образца, отобранного от партии чечевицы в количестве 80 тонн происхождением Саратовская область, Духовницкий район, обнаружены семена карантинного для РФ сорного растения - амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L. (Asteraceae). Наличие в образцах данного карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ».

К сведению:

Амброзия трехраздельная - однолетний яровой сорняк. По внешнему виду, особенно в начальные фазы роста, напоминает дурнишник обыкновенный. Амброзия, достигающая больших размеров, сильно угнетает культурные растения, особенно яровые. Высота растения достигает 1-3 м.

Сорняк обильно произрастает по пониженным местам- балкам, оврагам, по берегам рек. Амброзия засоряет яровые, зерновые, пропашные культуры, кормовые травы, огороды и сады. Грубые, почти деревянистые стебли амброзии трехраздельной при значительной густоте стояния затрудняют проведение уборочных работ, особенно комбайновую уборку. Является аллергеном.

Засоренная данным карантинным объектом, партия чечевицы не подлежит вывозу за пределы региона.
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