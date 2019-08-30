30 августа 2019 ПЯТНИЦА
Новости
15:30 | 30 августа
На сцене Старого ТЮЗа - премьера спектакля «Ёженька и нарисованные человечки»
14:50 | 30 августа
В Саратовской области начал работу Центр оценки квалификации в области сварки
14:00 | 30 августа
В Саратовской области зафиксирован случай обнаружения амброзии трехраздельной в пробах чечевицы
13:15 | 30 августа
Работники Саратовского НПЗ приняли участие в благотворительных акциях «Дерево доброты» и «Тропинка к школе»
12:24 | 30 августа
В Саратове состоится фестиваль «Архетип будущего»
11:36 | 30 августа
В Центральной городской библиотеке прошла акция «Дар души бескорыстной»
10:45 | 30 августа
Жительница Краснокутского района получила условный срок за мошенничество при получении социальных выплат
09:51 | 30 августа
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09:00 | 30 августа
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В Саратове состоится фестиваль «Архетип будущего»

Новости
В Саратове состоится фестиваль «Архетип будущего»


Мероприятие пройдет 31 августа на территории Провиантских складов Рейнеке.

Проведения фестиваля инициировано Саратовским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ и Фондом развития современного искусства. По информации организаторов, основной темой фестиваля является попытка осмысления современного искусства, базирующегося на традиционной русской культуре.

Цель данного мероприятия - исследование ключевых архетипов традиции и создание их проекции в будущее, а также поддержка и продвижение артистов, работающих с русской архаичной визуальностью, при помощи актуальных практик и современных технологий.