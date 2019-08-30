В Саратове состоится фестиваль «Архетип будущего»
Мероприятие пройдет 31 августа на территории Провиантских складов Рейнеке.
Проведения фестиваля инициировано Саратовским филиалом РОСИЗО-ГЦСИ и Фондом развития современного искусства. По информации организаторов, основной темой фестиваля является попытка осмысления современного искусства, базирующегося на традиционной русской культуре.
Цель данного мероприятия - исследование ключевых архетипов традиции и создание их проекции в будущее, а также поддержка и продвижение артистов, работающих с русской архаичной визуальностью, при помощи актуальных практик и современных технологий.