30 августа 2019 ПЯТНИЦА
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В Центральной городской библиотеке прошла акция «Дар души бескорыстной»

Новости / Культура
В Центральной городской библиотеке прошла акция «Дар души бескорыстной»


Мероприятие было приурочено ко Дню знаний.

Благотворительную акцию дарения школьных учебников провели сотрудники Молодежного информационного центра Центральной городской библиотеки. По информации организаторов, читатели библиотеки охотно откликнулись на призыв и приняли активное участие в акции. Взрослые и дети с удовольствием передавали в дар библиотеке не только учебные и методические пособия, но и художественную литературу.

Подаренные издания экспонировались на книжной выставке «Дар души бескорыстной», на которой каждый желающий мог выбрать нужную книгу и забрать домой. Таким образом, многие из подаренных учебников и книг обрели своего читателя и новый дом.

Значительно пополнился и фонд Молодежного информационного центра интересной и познавательной литературой.