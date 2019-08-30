Работники Саратовского НПЗ приняли участие в благотворительных акциях «Дерево доброты» и «Тропинка к школе»

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По сложившейся традиции перед Днем знаний при поддержке профсоюзной организации предприятия была проведена акция «Дерево доброты». Работникам предлагалось сорвать с дерева «листочки-письма», в которых были указаны необходимые для детей школьные принадлежности, и приобрести их. Участие в акции приняло около 100 заводчан. Детям передали школьные рюкзаки, пеналы, тетради, наборы для творчества и др.Вместе с работниками завода поздравить первоклашек из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» пришел Мишка Тедди. Он подарил малышам воздушные шары и сладкие подарки, а ребята удивили своих гостей красочным спектаклем с участием сказочных героев. Также на празднике подвели итоги конкурса поделок из природного материала, все участники получили яркие наручные часы с корпоративной символикой.Кроме того, в преддверии Дня знаний работники завода приняли участие в благотворительной акции «Тропинка к школе», целью которой является оказание помощи малообеспеченным семьям, проживающим в сельской местности. Для детей, воспитывающихся в таких семьях, были закуплены наборы для первоклассников и укомплектованные канцтоварами школьные рюкзаки.- На Саратовский НПЗ с просьбой помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу мы обратились впервые, и заводчане сразу откликнулись. В числе прочих подарков ими приобретены школьные рюкзаки для мальчиков, которых как раз не хватало. Я очень благодарна работникам завода за их добрые сердца и активное участие в акции «Тропинка к школе».С послевоенных лет Саратовский НПЗ шефствовал над Красноармейским детским домом №2. После его реорганизации в 2013 году было принято решение не прерывать традицию и взять шефство над социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Возвращение». Помощь оказывается и другим детским учреждениям. Работники Саратовского НПЗ также собирают средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области.