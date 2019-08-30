30 августа 2019 ПЯТНИЦА
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Саратов готовится к проведению X Салона изобретений, инноваций и инвестиций

Новости
Саратов готовится к проведению X Салона изобретений, инноваций и инвестиций


Он пройдет 10-11 октября в шатре перед зданием исторического парка «Россия - Моя история».

По информации министерства промышленности и энергетики области, работа Салона будет организована в рамках II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!».

Салон пройдет под лозунгом «Наука - ключевой фактор трансформации социально-экономического развития региона» и будет направлен на демонстрацию промышленного, инновационного и научного потенциала Саратовской области, а также повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

На сегодняшний день свое участие в работе Салона изобретений, инноваций и инвестиций подтвердили 26 организаций, которые представят свои разработки и образцы современной продукции в шести кластерах: «Информационные технологии, промышленная безопасность», «Логистика будущего: аэрокосмические технологии и транспорт», «Наукоемкая продукция для строительной отрасли», «Медицинская промышленность: «от научной идеи к производству», «Промышленные биотехнологии» и «Венчурная ярмарка».

Среди участников будут представлены крупные машиностроительные и оборонные предприятия, малый и средний бизнес, ведущие университеты области и так далее.