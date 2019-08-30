В Новоузенске открыта обновленная мечеть
Здание которой было восстановлено после капитальной реконструкции.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, помещение было передано мусульманской общине в 1993 году. С 2015 года велись строительные и отделочные работы. В мечети установили купол, заменили отопление, произвели кровельные работы, выполнили внутреннюю отделку. Площадь обновленного здания - 400 кв. м. Мечеть включает мужской и женский залы, учебные классы, зал торжеств.
Открытие обновленной мечети состоялось 29 августа.