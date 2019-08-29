29 августа 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 29 августа
С 1 сентября студенты и школьники смогут ездить на электричках за полцены
17:10 | 29 августа
Жительница Балакова проведет 12,5 лет в колонии за попытку убийства 8-месячного сына
16:23 | 29 августа
До конца года в Саратовской области планируется построить 60 жилых домов
15:50 | 29 августа
2 сентября в центре Саратова будет ограничено движение
15:07 | 29 августа
Завершена областная игра "Зарница"
14:20 | 29 августа
В Саратовском академическом театре драмы открыта продажа билетов на 217-ый сезон
13:39 | 29 августа
По количеству зрителей на "Ночи кино-2019" Саратовская область вошла в список самых активных регионов
12:48 | 29 августа
Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту откроют театрализованным шоу
12:00 | 29 августа
Энергетики провели совместный рейд с приставами по должникам Саратова и Энгельса
11:00 | 29 августа
Расписание движения двух пригородных поездов в Саратовской области изменится в сентябре
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

С 1 сентября студенты и школьники смогут ездить на электричках за полцены

Новости
С 1 сентября студенты и школьники смогут ездить на электричках за полцены


Льгота в размере 50% на проезд в пригородных поездах будет предоставляться студентам и школьникам Саратовской и Пензенской областей.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, льготные условия будут действовать с 1 сентября 2019 года по 15 июня 2020 года включительно.

Для оформления проездных документов с 50% скидкой учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку с места учебы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2019/2020 учебный год.