С 1 сентября студенты и школьники смогут ездить на электричках за полцены
Льгота в размере 50% на проезд в пригородных поездах будет предоставляться студентам и школьникам Саратовской и Пензенской областей.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, льготные условия будут действовать с 1 сентября 2019 года по 15 июня 2020 года включительно.
Для оформления проездных документов с 50% скидкой учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку с места учебы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2019/2020 учебный год.