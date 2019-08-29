Жительница Балакова проведет 12,5 лет в колонии за попытку убийства 8-месячного сына

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 2 ноября 2018 года около 8 часов утра 32-летняя женщина, проживающая в городе Балаково, с целью причинения смерти своему 8-месячному сыну завернула его тело и голову в одеяло, лишив его доступа воздуха, села на него сверху и стала руками сжимать ему грудную клетку. При этом женщина не смогла довести свои противоправные намерения, направленные на убийство ребенка, до конца, так как крики матери в адрес малыша услышала соседка, которая благодаря тому, что дверь жилища была не заперта, сумела пресечь ее действия. Прибывшими медиками ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение.В ходе следствия также установлено, что женщина не исполняла обязанности по воспитанию сына.Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.