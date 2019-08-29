До конца года в Саратовской области планируется построить 60 жилых домов
В 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Саратовской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,2 миллиона квадратных метров жилья.
Об этом на заседании регионального Правительства заявил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.
В январе-июле этого года было построено 424 тыс. кв. метров жилья. Задача на август-декабрь 2019 года - ввести в эксплуатацию 776 тыс. кв. метров жилья (60 многоквартирных жилых домов общей площадью 559 тыс. кв. метров).