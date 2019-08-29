2 сентября в центре Саратова будет ограничено движение

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Так, с 08.00 до 23.00 2 сентября 2019 года будет действовать временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по:- ул. Радищева на участке дороги от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Московская;- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;- ул. Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. Григорьева;- ул. Комсомольская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;- Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Мичурина;- ул. Некрасова на участке дороги от ул. Мичурина до ул. Григорьева;- ул.Соборная от пр-да Котовского до ул. Григорьева;- ул. Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;- ул. им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;- ул. им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;- ул. Московская на участке от ул. им.Горького до ул. Соборная;- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. Радищева;- пр-т Кирова на участке от ул. Горького до ул. Радищева;- пр-д Котовского;- ул. Театральная площадь.Кроме того, 2 сентября 2019 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств (с 13.00 до 23.00) на участках:- ул. Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. Кутякова;- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;- ул. Мичурина на участке дороги от ул. Некрасова до ул. Григорьева;- ул. Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул. Григорьева;- Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Мичурина;- ул. Некрасова на участке дороги от ул. Мичурина до ул. Григорьева;- ул. Соборная от пр-да Котовского до ул. Григорьева;- ул. Волжская от ул. Октябрьская до ул. Радищева;- ул. Горького на участке от ул. Яблочкова до ул. Челюскинцев;- ул. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. Горького;- ул. Московская на участке от ул. Горького до ул. Соборной;- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. Радищева;- пр-т Кирова на участке от ул. Горького до ул. Радищева;- пр-д Котовского;- ул. Театральная площадь.Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.