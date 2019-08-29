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2 сентября в центре Саратова будет ограничено движение

Новости


С целью обеспечения безопасности дорожного в период проведения «Поехали» будут введены ограничения движения и парковки в центральной части города.

Так, с 08.00 до 23.00 2 сентября 2019 года будет действовать временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств по:
- ул. Радищева на участке дороги от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Московская;
- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;
- ул. Мичурина на участке дороги от ул.Некрасова до ул. Григорьева;
- ул. Комсомольская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;
- Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Мичурина;
- ул. Некрасова на участке дороги от ул. Мичурина до ул. Григорьева;
- ул.Соборная от пр-да Котовского до ул. Григорьева;
- ул. Волжская от ул.Октябрьская до ул. им. Радищева;
- ул. им.Горького на участке от ул.Яблочкова до ул. Челюскинцев;
- ул. им. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. им.Горького;
- ул. Московская на участке от ул. им.Горького до ул. Соборная;
- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. Радищева;
- пр-т Кирова на участке от ул. Горького до ул. Радищева;
- пр-д Котовского;
- ул. Театральная площадь.
Кроме того, 2 сентября 2019 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств (с 13.00 до 23.00) на участках:
- ул. Радищева на участке дороги от ул.Сакко и Ванцетти до ул. Кутякова;
- ул. Октябрьская на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Григорьева;
- ул. Мичурина на участке дороги от ул. Некрасова до ул. Григорьева;
- ул. Комсомольская на участке дороги от ул.Чернышевского до ул. Григорьева;
- Князевский взвоз на участке дороги от ул. Чернышевского до ул. Мичурина;
- ул. Некрасова на участке дороги от ул. Мичурина до ул. Григорьева;
- ул. Соборная от пр-да Котовского до ул. Григорьева;
- ул. Волжская от ул. Октябрьская до ул. Радищева;
- ул. Горького на участке от ул. Яблочкова до ул. Челюскинцев;
- ул. Киселева на участке от ул. Вольская до ул. Горького;
- ул. Московская на участке от ул. Горького до ул. Соборной;
- ул. Первомайская на участке от ул. Соборная до ул. Радищева;
- пр-т Кирова на участке от ул. Горького до ул. Радищева;
- пр-д Котовского;
- ул. Театральная площадь.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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