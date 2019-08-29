Завершена областная игра "Зарница"
28 августа 2019 года завершился региональный этап областной военно-патриотической игры «Зарница».
Соревнования проходили с 26 по 28 августа в Саратове на базе спортивно-оздоровительного центра «Березка».
В мероприятии приняли участие 8 команд из муниципальных районов области и города Саратов.
За два дня школьники прошли испытания в 10 конкурсах таких как: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, военно-историческая викторина, бег на длинную дистанцию и 60 метров, силовая гимнастика, конкурс «Равнение на знамена», строевая подготовка, разборка и сборка автомата и одевание общевойскового защитного комплекта.
Победителем в общекомандном зачете стала команда лицея № 2 г. Саратова, на втором месте - учащиеся гимназии №1 г. Балаково, бронзовым призером стала команда «Наследие» средней школы № 3 г. Аткарска.
Команда-победитель в сентябре 2019 года будет направлена на окружной финал игры в Оренбургскую область.