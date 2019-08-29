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По количеству зрителей на "Ночи кино-2019" Саратовская область вошла в список самых активных регионов
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По количеству зрителей на "Ночи кино-2019" Саратовская область вошла в список самых активных регионов

Новости


Всероссийская акция «Ночь кино», которая ежегодно в августе, начиная с 2016 года, проходит в разных городах страны, установила рекорд по количеству зрителей. Мероприятие посетили более 860 тысяч человек.

Самыми активными регионами стали: Саратовская область, Белгородская область, Свердловская область и Кемеровская область, а также Краснодарский край.

Напомним, что на территории Саратовской области Всероссийская акция прошла на 53 киноплощадках в 38 муниципальных районах с общим охватом 19 858 жителей региона.

Организаторами акции выступили региональное министерство культуры, Саратовский областной методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры, частные кинозалы.

Самое большое количество зрителей было в г. Саратове, Балаковском и Александрово-Гайском районах. Впервые к акции в этом году присоединились 4 частных кинозала: кинотеатр «Happy Cinema» (г. Саратов, Вольский тракт, 2/1), кинотеатры «Россия» и «Мир» (г. Балаково), кинотеатр «Кристалл» (г. Маркс). В Саратове «Ночь кино» прошла на 3 площадках: под открытым небом в скверах «Победа» Ленинского района и «Дружбы народов» Заводского района, а также в Историческом парке «Россия – моя история».
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