Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту откроют театрализованным шоу

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В нем ожидается участие свыше 600 представителей 20 стран.Церемония открытия чемпионата запланирована на 11 сентября на стадионе «Локомотив». Организаторы готовят театрализованное шоу и яркую концертную программу продолжительностью более 2 часов с участием лучших исполнителей областных учреждений культуры и искусства. В музыкальном оформлении церемонии задействованы 200 фанфаристов и барабанщиков. 100 девушек в народных костюмах презентуют многонациональную Россию. 1000 человек соберут на Театральной площади изображение флага России. Зрителям покажут интерактивный эпизод «Рождение огня», шоу-программу с участием воздушных гимнастов и балета. Будут использованы лазеры, водяные фонтаны, световые инсталляции.На Театральной площади откроется выставка пожарно-спасательной техники, оборудования и ретро-автомобилей, будут установлены учебно-тренировочная башня и трибуны для соревнований среди детей.Для гостей чемпионата предусмотрена насыщенная культурная программа с посещением достопримечательностей Саратова, в том числе экскурсии в музей боевой и трудовой славы, краеведческий музей, исторический парк «Моя история», прогулка по Волге. Спортсмены побывают на главном фестивале Увека «Один день из жизни средневекового города», приуроченном к Дню города в Саратове.Для участников и зрителей турнира откроются сувенирные лавки. Все желающие смогут приобрести продукцию мастеров Палаты ремесел Саратовской области: керамические и стеклянные изделия, сувенирную продукцию с символикой мероприятия и подарочные открытки. Состоятся мастер-классы по гончарному искусству. Во время чемпионата будут работать специализированные точки по продаже продуктов питания и мобильные кофейни.