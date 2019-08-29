Энергетики провели совместный рейд с приставами по должникам Саратова и Энгельса
Сотрудники Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с УФССП России по Саратовской области провели рейды по должникам-физическим лицам в Саратове и Энгельсе.
Данные недобросовестные клиенты не оплатили за тепло и горячую воду более 600 тысяч рублей.
В целом на сегодняшний день общий долг физических лиц за горячее водоснабжение и отопление по Саратову составляет 450,4 млн рублей, а по Энгельсу – 135,9 млн рублей. Энергокомпания напоминает, что наличие неоплаченных счетов может стать основанием для применения различных санкций.
В ходе совместного рейда судебные приставы наложили арест на имущество жителей Энгельса и Заводского района Саратова.
Должникам, которых в момент рейда не оказалось дома, были оставлены извещения о необходимости явиться в отдел УФССП России по Саратовской области.