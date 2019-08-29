Расписание движения двух пригородных поездов в Саратовской области изменится в сентябре
С 1 сентября в Саратовской области изменяется расписание пригородного поезда № 6311 сообщением Примыкание – Сухой Карабулак: отправление со ст. Примыкание в 05:22, прибытие на ст. Тарханы в 07:44, прибытие на конечную ст. Сухой Карабулак в 08:27 (на 13 минут раньше).
На один рейс 7 сентября изменяется расписание пригородного поезда № 6312 сообщением Татищево – Примыкание: отправление со ст. Татищево в 12:37 (на 10 минут позже), прибытие на конечную ст. Примыкание в 14:25 (на 10 минут позже).
Время отправления и прибытия поездов – местное.