Официальным талисманом XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному стала стерлядь.

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Ростовые куклы талисмана прибыли сегодня в Саратов. Они будут развлекать зрителей вовремя соревнований.Официальный талисман — часть спортивной символики крупных международных соревнований. Символ, который используется страной-организатором, чтобы отразить дух страны-хозяйки, принести удачу спортсменам и создать праздничную атмосферу. Чаще всего спортивный талисман изображается в виде животного или в виде анимированного выдуманного существа.XV Чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратовской области, поэтому талисманом стала стерлядь, изображенная на гербе региона.Напомним, данные соревнования будут проходить с 8 по 16 сентября 2019 на Театральной площади и на базе стадиона «Локомотив». Они включают в себя: XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.