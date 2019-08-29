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Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту будут обслуживать транспортные компании с опытом международных перевозок

Новости


С 8 по 16 сентября в Саратове пройдёт чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

Для приема всех международных рейсов, обслуживающих делегации стран-участников, аэропорт «Гагарин» будет работать по временной схеме.

Перевозку участников железнодорожным транспортом осуществит АО «ФПК» тремя дополнительными прицепными вагонами к поездам № 17 Саратов-Москва и № 9 Саратов-Москва, оформленными символикой чемпионата.

Для транспортных перевозок взрослых участников будут задействованы 31 автобус и два микроавтобуса повышенной комфортности.

Перевозки юниоров будут осуществляться 14-ю автобусами. Все 47 транспортных средств для участников чемпионата оборудованы системами кондиционирования воздуха.

Поскольку предстоящие соревнования носят статус международных, отобраны перевозчики, имеющие опыт транспортного обеспечения мероприятий международного уровня (чемпионаты мира, деловые мероприятия с участием иностранных делегаций и др.).

На случай внештатных ситуаций будет сформирован резерв транспортных средств.