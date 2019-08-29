Саратовские музыканты приглашены принять участие в самом масштабном исполнении гимна России

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По сообщению регионального министерства культуры, в этой акции от Саратовской области так же участвует духовой оркестр колледжа искусств и его филиалов в количестве 44 студентов. Общенациональная акция, посвященная юбилею одного из основных геральдических символов страны, пройдет 1 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".Сочинение, мелодии которого в этом году исполняется 75 лет, прозвучит в исполнении сводного оркестра и многонационального сводного хора, включающего профессиональные, любительские и детские коллективы. Дирижером будет худрук Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества Валерий Гергиев. Эта акция заявлена на внесение в "Книгу рекордов Гиннеса" и будет транслироваться по ТВ.