Федеральную социальную доплату к пенсии получают более 92 тысяч пенсионеров Саратовской области

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В соответствии с изменениями законодательства с апреля этого года правила исчисления федеральной социальной доплаты были пересмотрены. Перерасчет размеров доплаты был произведен в беззаявительном порядке.Напомним, ранее размер федеральной социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную доплату. В итоге выплаты пенсионеров после индексации могли остаться без изменений, то есть на уровне прожиточного минимума.Новые правила исчисления доплаты предполагают, что общая сумма материального обеспечения пенсионера сначала доводится социальной доплатой до прожиточного минимума, а только потом повышается на суммы проведенных индексаций пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера.В Саратовской области прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составляет 8278 руб. Федеральную социальную доплату к пенсии получают более 92 тысяч неработающих пенсионеров. Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составляет 1682,27 руб.