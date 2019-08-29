Владимир Путин посетил аэропорт «Гагарин»

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"Экскурсию по пассажирскому терминалу аэропорта для Президента России провели председатель Совета директоров Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и генеральный директор управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский. Владимиру Путину продемонстрировали оснащение зала прилета российских рейсов, зону регистрации пассажиров, сектор предполетного досмотра и зал вылета внутренних рейсов.В ходе осмотра терминала вниманию главы государства также были представлены элементы уникальной мультимедийной экспозиции, посвящённой теме космоса и личности Юрия Гагарина. В презентации экспозиции также приняли участие генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», дочь первого космонавта планеты Елена Гагарина и первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.Помимо экскурсии, Владимиру Путину представили новые проекты холдинга «Аэропорты Регионов»: строительство пассажирского терминала в Петропавловске-Камчатском и комплексной реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры в Новом Уренгое.Строительство международного аэропорта Саратова – крупнейший инфраструктурный проект, реализованный в 2019 году в гражданской авиации страны. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, участниками которого выступили Правительство России, Правительство Саратовской области и управляющая компания «Аэропорты Регионов». Общий бюджет строительства нового аэропорта составил 22 млрд руб., в т.ч. 8,2 млрд руб. частных инвестиций. Перевод всех рейсов из старого аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин» выполнен 20 августа 2019 года с 08:00 по местному времени. С момента открытия аэропорт «Гагарин» уже обслужил более 16000 пассажиров и 164 внутренних и международных рейса", - сообщает пресс-служба аэропорта.