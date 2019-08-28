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Правоохранительные органы напоминают жителям области о необходимости соблюдения бдительности и осторожности

Новости


В связи с принятием дополнительных мер по усилению внутренней безопасности и противодействия террористической и экстремистской угрозе
правоохранительные органы напоминают жителям области о необходимости соблюдения бдительности и осторожности.

Так, в случае обнаружения подозрительных предметов, необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02, 102) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-01).

Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.

Стоит обращать внимание и на подозрительные транспортные средства. Ими считаются средства, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

Если Вы что-то заподозрили, немедленно позвоните в полицию и сообщите дежурному о подозреваемом человеке или транспортном средстве.

Телефоны доверия, по которым следует звонить:

телефон доверия УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-90;

телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области – 8(8452) 62-99-99;