правоохранительные органы напоминают жителям области о необходимости соблюдения бдительности и осторожности.

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Так, в случае обнаружения подозрительных предметов, необходимо незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02, 102) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-01).Нельзя приближаться, трогать, вскрывать и перемещать находку. До прибытия оперативно-следственной группы следует отойти на безопасное расстояние от обнаруженного предмета.Стоит обращать внимание и на подозрительные транспортные средства. Ими считаются средства, номерные знаки которых кажутся «самодельными» или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный на длительное время на месте, не предназначенном для парковки.Если Вы что-то заподозрили, немедленно позвоните в полицию и сообщите дежурному о подозреваемом человеке или транспортном средстве.Телефоны доверия, по которым следует звонить:телефон доверия УФСБ России по Саратовской области - 8(8452) 37-30-90;телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области – 8(8452) 62-99-99;