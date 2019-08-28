Открылась выставка «Водные спортивные праздники на реке Волге на рубеже 20-30-х годов XX века»

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На экспозиции - копии архивных документов о зарождении и развитии водных видов спорта в Саратовской губернии.Посетители смогут увидеть Постановление Президиума Городского Совета физкультуры от 30.05.1927 г. «О проведении соревнований по водному спорту Волжского бассейна (гребля и парус)», Статью «Колонна глиссеров в Саратове» из газеты «Поволжская правда» от 26.08.1931 г., Статью «На песках» из газеты «Поволжская правда» от 15.07.1928 г., фотоопечаток «Первые показательные соревнования. Езда на доске за моторной лодкой» в Саратове 1929 г. и другие.На выставке можно ознакомиться с книгами об истории саратовского спорта из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.Выставка будет экспонироваться до 23 сентября 2019 года по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162. Часы работы: с 9.00 до 20.00.Приглашаем всех увлекающихся краеведением, отечественной историей и культурой. Вход свободный.