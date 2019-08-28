В саратовских сельхозпредприятиях произведено свыше 82,3 тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 26.08.2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 82,3 тыс. тонн молока, что составляет 101,8% к уровню 2018 года.
Валовой надой молока за сутки составил 374 тонны (103,9% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 18,5 кг (+1,1 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (37566 т), Базарно-Карабулакский (5484 т), Пугачевский (4730 т), Калининский (4565 т), Татищевский (4251 т) и Новобурасский (3341 т) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (18,5 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (29,0 кг), Энгельсского (23,3 кг) и Ртищевского (18,8 кг) муниципальных районов.