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Участники фестиваля «Таврида – АРТ» получили грант один миллион рублей

Новости


С 20 по 26 августа 2019 года на территории Республики Крым (г. Судак) проходит фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ». В фестивале участвуют 49 саратовцев. Вечером 25 августа состоялся праздничный концерт в честь закрытия «Тавриды».

В рамках фестиваля прошел грантовый конкурс молодежных инициатив, в число победителей которого вошли сотрудники городского центра искусств им. М.Э.Сиропова г. Балаково Алина Батищева и Светлана Панина. Сумма грантовых средств, направленных на поддержку их проекта (кросскультурный фестиваль «Новиградская ярмарка») составила 1 млн рублей.

На форуме было организовано восемь тематических арт-пространств под открытым небом. Ребята из Саратовской области были заняты в арт-кварталах «Таврида Добро», «Таврида Народная», «Таврида Лайф», в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН. Каждый вечер на главной сцене фестиваля проходят концерты известных российских артистов.