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Два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова временно закроют 30 августа и 1 сентября

Новости
Два железнодорожных переезда в Заводском районе Саратова временно закроют 30 августа и 1 сентября

В связи с капитальным ремонтом с 10:00 до 20:00 30 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (на Пензенской улице в Заводском районе Саратова). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (в районе базара «Шарик» на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова).

Также в связи с капитальным ремонтом с 22:00 30 августа до 18:00 1 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (На Новоастраханском шоссе в Заводском районе Саратова). Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км перегона Саратов-3 – Примыкание (на 5-м Динамовском проезде в Заводском районе Саратова).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.