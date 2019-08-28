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В Саратовской области отремонтировано 184 двора

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В 2019 году в Саратовской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены 821,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 796,8 млн. рублей, из областного – 16,3 млн. рублей, из местного – 8,2 млн. рублей.

Об этом на постоянно действующем совещании при вице-губернаторе – Председателе Правительства области Александре Стрелюхине рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ – главный архитектор области Марина Лобанова.

В проекте участвуют все районы области. Общественные территории для благоустройства были выбраны по итогам рейтингового голосования и общественных обсуждений. В этом году планируется облагородить 75 общественных и 245 дворовых территорий.

Марина Лобанова подчеркнула, что уже отремонтированы 184 двора на территории 10 городов (Вольска, Балашова, Петровска, Аркадака, Ершова, Красного Кута, Новоузенска, Пугачева, Энгельса, Шихан) и 14 поселков (Михайловского, Балтая, Дергачей, Духовницкого, Екатериновки, Ивантеевки, Горного, Новых Бурас, Перелюба, Ровного, Самойловки, Степного, Турков, Татищева).

Еще на 52 объектах идут работы, на девяти - готовятся приступить к ремонту.