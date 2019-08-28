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Ушел из жизни Владимир Семенченя

Новости


26 августа 2019 года на 68 году ушел из жизни Заслуженный врач Российской Федерации, Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук Семенченя Владимир Александрович, - сообщает региональное министерство здрваоохранения.

"Вся жизнь Владимира Александровича – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. На протяжении 20 лет он возглавлял Областной онкологический диспансер, был главным специалистом онкологом министерства здравоохранения Саратовской области. Отзывчивый, чуткий и неравнодушный к проблемам пациентов и сотрудников, профессионал своего дела, воспитал несколько поколений грамотных специалистов.

Владимир Александрович Семенченя родился 19 октября 1951 года. В 1974 году окончил Саратовский государственный медицинский институт. Работал врачом-хирургом, врачом анестезиологом-реаниматологом. В 1984-1997 гг. - ассистент кафедры онкологии Саратовского государственного медицинского университета. С 1997 по 2017 гг. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер №1». В 2017-2018 гг. - главный специалист онколог министерства здравоохранения Саратовской области, врач-онколог ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер». С 2019 года занимался преподавательской деятельностью.

Владимир Александрович являлся председателем научного общества онкологов области, автор 105 научных публикаций и монографий, 7 рационализаторских предложений.

Труд Владимира Александровича оценен Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Саратовской области выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.

Гражданская панихида состоится 28 августа в 11.00 в 6-м учебном корпусе СГМУ по адресу: Саратов, ул. Кутякова, 109", - говорится в некрологе.