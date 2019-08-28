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В связи с началом учебного года в левобережье Саратовской области назначается курсирование нескольких пригородных поездов

Новости
В связи с началом учебного года в левобережье Саратовской области назначается курсирование нескольких пригородных поездов

В связи с началом учебного года в левобережье Саратовской области назначается курсирование нескольких пригородных поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с областным центром. Они будут следовать в направлениях Саратов-Красный Кут-Александров Гай и Саратов-Ершов-Озинки.

На 31 августа назначаются:

- поезд № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 18:58;

- поезд № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на конечную ст. Александров Гай в 21:53;

- поезд № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;

- поезд № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23:11;

На 1 сентября назначаются:

- поезд № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 03:12, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 05:58;

- поезд № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 06:08, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:20;

- поезд № 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 02:51, прибытие на конечную ст. Ершов в 04:51;

- поезд № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 05:12, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.

Время отправления и прибытия поездов – местное.