В связи с началом учебного года в левобережье Саратовской области назначается курсирование нескольких пригородных поездов

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На 31 августа назначаются:- поезд № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут: отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 18:58;- поезд № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай: отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на конечную ст. Александров Гай в 21:53;- поезд № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов: отправление со ст. Саратов-1 в 17:44, прибытие на ст. Ершов в 20:44;- поезд № 6024 сообщением Ершов – Озинки: отправление со ст. Ершов в 21:10, прибытие на ст. Озинки в 23:11;На 1 сентября назначаются:- поезд № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут: отправление со ст. Александров Гай в 03:12, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 05:58;- поезд № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1: отправление со ст. Красный Кут в 06:08, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:20;- поезд № 6023 сообщением Озинки – Ершов: отправление со ст. Озинки в 02:51, прибытие на конечную ст. Ершов в 04:51;- поезд № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1: отправление со ст. Ершов в 05:12, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.Время отправления и прибытия поездов – местное.