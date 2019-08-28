Сеть магазинов «Улыбка радуги» начала развиваться в Самаре

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Недавно в Самаре открылся первый магазин по франшизе. Теперь в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах действует 20 крупных партнеров-франчайзи, которые работают в полном соответствии со стратегией и ценностями компании.Для организации эффективного бизнеса партнеры-франчайзи получают готовые решения – первоначальные инвестиции в открытие магазина, минимальные для формата дрогери, прозрачные и рентабельные для обеих сторон условия работы. Со своей стороны, магазины в регионах работают в соответствии с принятыми правилами сети: обеспечивают скорость и удобство покупки, экономию времени, приветливый сервис.Гендиректор компании «Улыбка радуги» Алексей Баулин подчеркнул, что для своего развития сеть задействует все возможные варианты роста: сделки M&A, франчайзинг, открытие собственных точек. Сегодня компания способна предложить франчайзи конкурентоспособные и эффективные условия для открытия магазинов в регионах, опираясь на локальный опыт и местные особенности бизнес-процессов.