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Сеть магазинов «Улыбка радуги» начала развиваться в Самаре
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сеть магазинов «Улыбка радуги» начала развиваться в Самаре

Новости
Сеть магазинов «Улыбка радуги» начала развиваться в Самаре

«Улыбка радуги» – самая большая в стране федеральная сеть магазинов товаров для красоты и здоровья – уверенно расширяется, осваивая все новые регионы и города.

Недавно в Самаре открылся первый магазин по франшизе. Теперь в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах действует 20 крупных партнеров-франчайзи, которые работают в полном соответствии со стратегией и ценностями компании.

Для организации эффективного бизнеса партнеры-франчайзи получают готовые решения – первоначальные инвестиции в открытие магазина, минимальные для формата дрогери, прозрачные и рентабельные для обеих сторон условия работы. Со своей стороны, магазины в регионах работают в соответствии с принятыми правилами сети: обеспечивают скорость и удобство покупки, экономию времени, приветливый сервис.

Гендиректор компании «Улыбка радуги» Алексей Баулин подчеркнул, что для своего развития сеть задействует все возможные варианты роста: сделки M&A, франчайзинг, открытие собственных точек. Сегодня компания способна предложить франчайзи конкурентоспособные и эффективные условия для открытия магазинов в регионах, опираясь на локальный опыт и местные особенности бизнес-процессов.