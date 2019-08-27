Очередной этап фестиваля «Русский бас» пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 19-21 сентября 2019 года состоится очередной отборочный этап Международного фестиваля-конкурса «Русский бас».
Прослушивание будущих участников финала пройдет в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Организаторы события приглашают также конкурсантов и студентов консерватории побывать на семинарах, мастер-классах и лекциях известных деятелей искусств. Например, вокальные мастер-классы проведут Аскар Абдразаков и Лев Лещенко.
Найти «настоящий» русский бас очень сложно, это невероятное везение, отметил Аскар Абдразаков, народный артист республики Башкортостан, солист Мариинского театра и член рабочей группы жюри фестиваля «Русский бас». Мастер также рассказал, что русская оперная школа, и басовая в том числе, имеет многовековые национальные традиции искусства вокала, которые отличаются глубочайшей эмоциональностью, задушевностью и способностью сопереживать всем сердцем.
После окончания отборочного тура жители Нижнего Новгорода смогут послушать в Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Л. Ростроповича концерт артистов, прошедших в финал фестиваля-конкурса «Русский бас».
Прослушивание будущих участников финала пройдет в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки. Организаторы события приглашают также конкурсантов и студентов консерватории побывать на семинарах, мастер-классах и лекциях известных деятелей искусств. Например, вокальные мастер-классы проведут Аскар Абдразаков и Лев Лещенко.
Найти «настоящий» русский бас очень сложно, это невероятное везение, отметил Аскар Абдразаков, народный артист республики Башкортостан, солист Мариинского театра и член рабочей группы жюри фестиваля «Русский бас». Мастер также рассказал, что русская оперная школа, и басовая в том числе, имеет многовековые национальные традиции искусства вокала, которые отличаются глубочайшей эмоциональностью, задушевностью и способностью сопереживать всем сердцем.
После окончания отборочного тура жители Нижнего Новгорода смогут послушать в Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Л. Ростроповича концерт артистов, прошедших в финал фестиваля-конкурса «Русский бас».