Саратовский академический театр драмы озвучил планы на новый сезон
Новый театральный сезон еще не открыт, но жизнь в Саратовском театре драмы уже идет полным ходом!
Режиссер Марина Глуховская репетирует спектакль по повести Александры Васильевой «Моя Марусечка», премьера которого 27 сентября откроет 217 театральный сезон.
2 сентября в театре состоится благотворительный спектакль, посвященный Дню знаний. Будет показан детский спектакль «Гонза и волшебные яблоки» по мотивам чешских народных сказок.
С 12 по 14 сентября на сцене Томского драматического театра артисты театра драмы покажут четыре спектакля – «Бешеные деньги» Александра Островского, «Падеде» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера для взрослого зрителя, а для детей спектакль «Гонза и волшебные яблоки». Гастроли пройдут в рамках Федерального проекта «Большие гастроли», цель которого – расширение и укрепление межрегиональных театральных связей, зрительского кругозора и сценического опыта региональных театров путем обменных гастролей.
С 11 по 13 октября этого года Томский драматический театр приедет в наш город со своим репертуаром – «Безымянная звезда», «Недоросль», «Роман с кокаином» и сказкоц для детей «Кот в сапогах».