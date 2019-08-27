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18:00 | 26 августа
Саратовский академический театр драмы озвучил планы на новый сезон
17:09 | 26 августа
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16:41 | 26 августа
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Саратовский академический театр драмы озвучил планы на новый сезон

Новости


Новый театральный сезон еще не открыт, но жизнь в Саратовском театре драмы уже идет полным ходом!

Режиссер Марина Глуховская репетирует спектакль по повести Александры Васильевой «Моя Марусечка», премьера которого 27 сентября откроет 217 театральный сезон.

2 сентября в театре состоится благотворительный спектакль, посвященный Дню знаний. Будет показан детский спектакль «Гонза и волшебные яблоки» по мотивам чешских народных сказок.

С 12 по 14 сентября на сцене Томского драматического театра артисты театра драмы покажут четыре спектакля – «Бешеные деньги» Александра Островского, «Падеде» Татьяны Москвиной, «Карусель по господину Фрейду» Артура Шницлера для взрослого зрителя, а для детей спектакль «Гонза и волшебные яблоки». Гастроли пройдут в рамках Федерального проекта «Большие гастроли», цель которого – расширение и укрепление межрегиональных театральных связей, зрительского кругозора и сценического опыта региональных театров путем обменных гастролей.

С 11 по 13 октября этого года Томский драматический театр приедет в наш город со своим репертуаром – «Безымянная звезда», «Недоросль», «Роман с кокаином» и сказкоц для детей «Кот в сапогах».
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