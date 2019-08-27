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Виртуальный концертный зал в Хвалынской детской школе искусств планируется открыть в День музыки

Новости


В рамках нацпроекта «Культура» в детской школе искусств города Хвалынска завершаются работы по созданию виртуального концертного зала.

Исполняющая обязанности директора детской школы искусств Виктория Биушкина рассказала, что на проект выделено 980 тысяч рублей из федерального бюджета и местные власти выделили еще 167 тысяч на обновление концертного зала.

«Мы планируем открыть зал 1 октября, в Международный день музыки. Основное оборудование уже завезли, осталось установить экран и проектор», - рассказала Биушкина.

Из местного бюджета были выделены деньги на замену напольного покрытия, приобретение новых кресел и проведение высокоскоростного Интернета. Работы по монтажу оборудования запланированы на 25 августа – 5 сентября 2019 года. В июне в школу проведен высокоскоростной интернет. На сегодняшний день завершены работы по укладке гетерогенного (противопожарного) линолеума. 17 августа были установлены кресла.
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