Константин Худяков прокомментировал фестиваль "Хвалынские этюды"
Вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков отметил:
«Четвёртый фестиваль «Хвалынские этюды» прошел ярко, эффективно и масштабно. Всему этому предшествовала большая работа. Губернатор Саратовской области и министерство культуры развивают фестиваль в правильном направлении. В итоге - 1000 серьезных творческих работ, картин и километровая улица, заставленная выполненными работами. Великолепные условия в «Пещере монаха». Юные художники жили во взрослых условиях и трудились как взрослые: с утра до ночи. Уверен, они прошли в Хвалынске настоящую школу жизни! И я могу ответственно заявить, что именно сейчас закладывается серьезный базис для настоящей будущей Саратовской художественной школы. Я поздравляю Хвалынск с этой исторической миссией и желаю фестивалю дальнейшего развития!».