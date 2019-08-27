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Саратовские железнодорожники провели урок безопасности в автошколе

Новости


Сотрудники Приволжской магистрали провели профилактическое занятие с учащимися автошколы Фрунзенского района Саратова.

Урок был посвящён безопасности на железнодорожных переездах.
Железнодорожники рассказали о правилах пересечения путей, особенностях работы автоматических устройств и случаях ДТП на переездах. Выступление сопровождалось демонстрацией тематических слайдов, фильмов и фотографий. На кадрах были показаны последствия столкновений локомотивов с автомобильным транспортом.

Будущим водителям сообщили, что согласно статистике, виновниками большинства аварий на железнодорожных переездах становились лихачи, пытавшиеся проскочить на запрещающий сигнал светофора.
В конце встречи слушателям раздали памятки, призывающие к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и соблюдению правил дорожного движения.
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