Саратовские железнодорожники провели урок безопасности в автошколе
Сотрудники Приволжской магистрали провели профилактическое занятие с учащимися автошколы Фрунзенского района Саратова.
Урок был посвящён безопасности на железнодорожных переездах.
Железнодорожники рассказали о правилах пересечения путей, особенностях работы автоматических устройств и случаях ДТП на переездах. Выступление сопровождалось демонстрацией тематических слайдов, фильмов и фотографий. На кадрах были показаны последствия столкновений локомотивов с автомобильным транспортом.
Будущим водителям сообщили, что согласно статистике, виновниками большинства аварий на железнодорожных переездах становились лихачи, пытавшиеся проскочить на запрещающий сигнал светофора.
В конце встречи слушателям раздали памятки, призывающие к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и соблюдению правил дорожного движения.