Подведены первые итоги «Хвалынских этюдов»

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Хвалынск – родина знаменитого художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в этом году объединила три поколения художников. Это более 100 юных, молодых и именитых представителей изобразительного искусства из Саратовской области и 7 регионов страны (Москва, Пенза, Ростов, Рязань, Самара, Ярославль, Ставрополь).Первая часть фестиваля открылась двумя творческими неделями художников. В этот период участники выезжали на пленэры, принимали участие в круглых столах, мастер-классах, творческих встречах, экскурсиях.24 августа на круглом столе с участием министра культуры Татьяны Гараниной подвели первые итоги фестиваля: за две недели написано более 1000 картин, проведено 10 мастер-классов, участвовали больше ста художников со всей России.23 августа состоялся Первый съезд потомков знаменитых хвалынцев «Восстановление родства», в котором приняли участие родственники таких известных личностей как Радищев, Петров-Водкин, Карешнев и др.24 августа, в заключительный день фестиваля, в городском Дворце культуры для детей показали спектакль театра юного зрителя им. Киселева «У ковчега в восемь».В рамках празднования 100-летия краеведческого музея состоялось открытие арт-объекта художников Фонда развития современного искусства - «Беседка Д. Хармса». Саратовский филиал РОСИЗО представил гостям фестиваля арт-проект «Плотность пустоты» (Санкт-Петербург).Состоялось открытие после реставрации залов картинной галереи имени Перова-Водкина и презентация выставки художников Творческого объединения «Колесо» из Ставропольского края.В центральной части города работали тематические площадки и развернута масштабная выставка пленэрных работ всех участников фестиваля. Дополнили выставку участников пленэров работы художников театров области, выставка детских работ областного конкурса «Яркие краски детства», посвященная Году театра, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества из муниципальных районов области.