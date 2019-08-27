Вольск принимает массовую профилактическую акцию «ДиспансериЗАция – залог здоровья и долголетия!»
В предстоящую пятницу, 30 августа 2019 г., в городе Вольск Саратовской области состоится массовая профилактическая акция «ДиспансериЗА!ция – залог здоровья и долголетия!», направленная на бережное отношение населения к своему здоровью, пропаганду ЗОЖ и активного долголетия.
Мероприятие организуется министерством здравоохранения области при поддержке администрации Вольского муниципального района, региональных министерств молодежной политики и спорта; социального развития; культуры; сельского хозяйства.
Акция проводится в рамках тематических направлений национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным и реализуемых на территории нашего реиона под контролем и при поддержке Губернатора области Валерия Радаева.
Начиная с 12.00, в сквере около Площади 10-летия Октября для всех желающих будут работать «Островки здоровья», на которых специалисты медпрофилактики расскажут, как избавиться от вредных привычек и не заболеть.
Здесь же у жителей будет возможность пройти экспресс-тестирования (измерить рост, вес, уровни сахара в крови, артериального давления, угарного газа в легких и другие исследования) и получить индивидуальные консультации о возможных факторах риска для своего здоровья.