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В Саратовской области продолжается создание модельных муниципальных библиотек
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В Саратовской области продолжается создание модельных муниципальных библиотек

Новости / Культура
В Саратовской области продолжается создание модельных муниципальных библиотек


Данная работа проводится в рамках национального проекта «Культура».

По информации министерства культуры области, до ноября текущего года две библиотеки Саратова - № 9 и № 37 - будут преобразованы в учреждения нового поколения. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.

Появится модельная библиотека и Краснопартизанском районе – она будет создана на базе детской библиотеки п.Горный. На сегодняшний день здесь уже выполнены обивка стен, замена электропроводки, возведение кирпичной кладки санузла и книгохранилища, подготовка стен к покраске.

- В результате в муниципалитетах появятся современные культурные, образовательные, информационные и досуговые центры. Библиотеки станут центрами, содействующими образованию: будут работать разнообразные лектории, кружки, мастер-классы, откроется киноклуб. Обновление библиотек позволит увеличить услуги, оказываемые населению, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья, - прокомментировали в министерстве.