Саратовская команда по воднолыжному спорту заняла второе место на Кубке России
Соревнования проходили 21 и 22 августа в д. Рузино Московской области.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнованиях участвовали 7 команд - Москва, Московская область, Ярославская область, Свердловская область, Челябинская область, Санкт- Петербург, Саратовская область. В саратовской команде выступали Андрей Трушечкин, Кристина Славич, Лада Попова (все Саратов - СШОР по водным видам спорта). Команда Саратовской области заняла 2 место.
Воспитанник СОЦСП, проходящий спортивную подготовку в СШОР по водным видам спорта, Андрей Трушечкин в личном зачете занял 1 место в слаломе среди мужчин, Кристина Славич заняла 3 место по фигурному катанию среди женщин.