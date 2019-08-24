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В Самойловском районе «по горячим следам» раскрыт грабеж

Новости / ЧП
В Самойловском районе «по горячим следам» раскрыт грабеж


Подозреваемый задержан.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в полицию обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Благовещенка. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение и похитили 800 литров дизельного топлива и сельскохозяйственный инвентарь. Сторож оказал сопротивление – он отобрал канистру с топливом у злоумышленников, грузивших награбленное в прицеп, и занес обратно на склад.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний местный житель, теперь проживающий в Вольске. Сообщается, что ранее мужчина неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное у него изъято. Также полицейскими установлен соучастник преступления, приняты меры к его задержанию.