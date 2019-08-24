В Самойловском районе «по горячим следам» раскрыт грабеж
Подозреваемый задержан.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в полицию обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Благовещенка. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные проникли в складское помещение и похитили 800 литров дизельного топлива и сельскохозяйственный инвентарь. Сторож оказал сопротивление – он отобрал канистру с топливом у злоумышленников, грузивших награбленное в прицеп, и занес обратно на склад.
По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний местный житель, теперь проживающий в Вольске. Сообщается, что ранее мужчина неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное у него изъято. Также полицейскими установлен соучастник преступления, приняты меры к его задержанию.