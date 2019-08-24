Новый руководитель регионального УФСБ Олег Боломожнов представлен личному составу
Назначение состоялось на основании Указа президента России от 5 августа 2019 года.
В пресс-службе ведомства сообщили, что Олег Боломожнов служит в органах ФСБ России с 1991 года. В 2014 года он был назначен начальником УФСБ России по Республике Тыва. С 2016-го по август 2019 год руководил УФСБ России по Магаданской области.
Сегодня, 23 августа,состоялось представление нового руководителя личному составу УФСБ. Также Олег Боломожнов представлен губернатору Валерию Радаеву.