24 августа 2019 СУББОТА
Новости
16:45 | 23 августа
Саратовская команда по воднолыжному спорту заняла второе место на Кубке России
15:54 | 23 августа
В Самойловском районе «по горячим следам» раскрыт грабеж
15:08 | 23 августа
Новый руководитель регионального УФСБ Олег Боломожнов представлен личному составу
14:15 | 23 августа
Саратовцы примут участие в Спартакиаде пенсионеров России
13:21 | 23 августа
Саратов попал в ТОП-10 популярных малых городов для поездок на выходные этим летом
12:30 | 23 августа
Евгений Томашевский стал чемпионом России по шахматам
11:38 | 23 августа
По факту гибели слесаря-электрика СГЭТ возбуждено уголовное дело
10:45 | 23 августа
Задержаны подозреваемые в осквернении мемориала воинам-афганцам
09:00 | 23 августа
Гандболисты "СГАУ-Саратов" завоевали Кубок памяти В.Г.Лаврова
07:15 | 23 августа
Yoga-toury.ru приглашает качественно изменить жизнь, побывав в йога-туре в Индии
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Евгений Томашевский стал чемпионом России по шахматам

Новости / Спорт
Евгений Томашевский стал чемпионом России по шахматам

Наталья Погонина завоевала серебряную медаль среди женщин.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер Евгений Томашевский перед последним туром делил 1-2 место с 6 очками из 10 возможных с одним из фаворитов турнира гроссмейстером из Санкт-Петербурга Никитой Витюговым. Никита свою партию завершил вничью, а Евгений сумел победить молодого гроссмейстера из Санкт-Петербурга Кирилла Алексеенко и с 7 очками из 11 завоевал золотую медаль и звание чемпиона России.

Евгений Томашевский стал чемпионом России по шахматам

Наталья Погонина поделила 1 место с московским гроссмейстером Ольгой Гирей. Поскольку на кону не только звание чемпиона страны, но еще и автомобиль – чемпион должен быть определен единолично. В случае дележа 1 места, согласно положения о соревнованиях, чемпион определяется в дополнительном скоротечном матче тай-брейке. Играются 2 партии в быстрые шахматы, а в случае ничьей играется партия блиц «армагедон». В «армагедоне» белым дается 5 минут на партию, а черным всего 4 минуты, но черных устраивает ничья. В 2018 году до «армагедона» дело не дошло и матч выиграла Наталья Погонина, став чемпионкой России. Сейчас матч в быстрые шахматы закончился вничью и дело дошло до лотерейного армагедона, где удача была на стороне Ольги Гири. Наталья Погонина завоевала серебряную медаль.