Евгений Томашевский стал чемпионом России по шахматам

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер Евгений Томашевский перед последним туром делил 1-2 место с 6 очками из 10 возможных с одним из фаворитов турнира гроссмейстером из Санкт-Петербурга Никитой Витюговым. Никита свою партию завершил вничью, а Евгений сумел победить молодого гроссмейстера из Санкт-Петербурга Кирилла Алексеенко и с 7 очками из 11 завоевал золотую медаль и звание чемпиона России.Наталья Погонина поделила 1 место с московским гроссмейстером Ольгой Гирей. Поскольку на кону не только звание чемпиона страны, но еще и автомобиль – чемпион должен быть определен единолично. В случае дележа 1 места, согласно положения о соревнованиях, чемпион определяется в дополнительном скоротечном матче тай-брейке. Играются 2 партии в быстрые шахматы, а в случае ничьей играется партия блиц «армагедон». В «армагедоне» белым дается 5 минут на партию, а черным всего 4 минуты, но черных устраивает ничья. В 2018 году до «армагедона» дело не дошло и матч выиграла Наталья Погонина, став чемпионкой России. Сейчас матч в быстрые шахматы закончился вничью и дело дошло до лотерейного армагедона, где удача была на стороне Ольги Гири. Наталья Погонина завоевала серебряную медаль.